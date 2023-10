PSP trava maratonista agressivo no Terreiro do Paço

Um atleta que participava na Maratona de Lisboa teve de ser este domingo manietado por elementos da PSP depois de provocar desacatos no Terreiro do Paço. O homem apresentava sintomas de desidratação e foi levado para uma das tendas de apoio médico para ser assistido. Mas depois tornou-se violento e começou a agredir o pessoal presente e a pontapear as instalações médicas.A PSP foi chamada a intervir e conseguiu acalmar o atleta. O homem não foi detido, antes levado ao hospital por em causa estar uma situação de “descompensação”.