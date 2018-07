Homem que agredia mulher e filha em prisão domiciliária

Suspeito foi ouvido no Tribunal de Braga.

13:38

Um homem de 43 anos foi detido por violência doméstica, esta sexta-feira, em Braga.

O homem foi detido por violência doméstica, acusado de agredir fisicamente a esposa e filha menor.



Depois de ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal judicial de Braga, foram aplicadas medidas de coação de afastamento, com proibição de entrar e permanecer na residência das vítimas, assim como de contactar com elas através de outros meios.



O alegado agressor ficou ainda sujeito à medida de coação de aplicação de vigilância, através de uma pulseira eletrónica.