"Quando me tirarem as algemas vou-vos matar!": Ameaças a PSP arquivadas

O Ministério Público de Loures arquivou um processo em que um homem estava indiciado por crimes de resistência, injúria e ameaça agravada aos agentes da PSP que o tinham detido.Para o MP as expressões "quando me tirarem as algemas vou-vos matar!" e "tu és merda, mas eu vou-me vingar" não terão "sido proferidas de forma adequada a provocar medo nos agentes"."Os ofendidos são agentes da PSP e, como tal, possuem especiais qualidades no que diz respeito à capacidade de suportar pressões que não assistem ao cidadão comum", lê-se no despacho, que apela a "um maior poder de encaixe".A decisão está a ser contestada pelo Movimento Zero.