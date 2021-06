Ver comentários

Quatro homens demoraram um minuto e 47 segundos para assaltar um café em Pedreiras, Porto de Mós.De cara tapada e equipados com um pé de cabra, o quarteto entrou pela porta da frente do estabelecimento, sendo de imediato acionado o alarme, que tentaram destruir. As imagens do assalto, registadas pelas câmaras de vigilância do estabelecimento, mostram dois homens a entrar no estabelecimento após partirem a porta principal.