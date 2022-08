Mais de 120 homens e um meio aéreo combatem fogo em Monção, Viana do Castelo

Um incêndio deflagrou por volta das 15h00 deste domingo, em Monção, distrito de Viana do Castelo, e mantém esta segunda-feira uma frente ativa.As chamas estão a ser combatidas há mais de 17 horas por mais de uma centena de bombeiros e 30 veículos.Durante este domingo, as chamas aproximaram-se de habitações na freguesia de Lapela.Segundo o que oapurou junto do Comandante de Operações, agora as chamas lavram em zona de floresta, sendo que já não ameaça habitações.

Contactado pela agência Lusa, o responsável referiu que a frente de fogo, com mais de 600 metros de extensão e que progride com média intensidade, lavra em zona de pinhal novo, com poucos acessos, o que dificulta o combate, que contava também com o apoio de 33 viaturas.

O incêndio que começou no domingo, às 15:38, na União de Freguesias de Troporiz e Lapela, "passou, entretanto, por Friestas, no concelho vizinho de Valença, encontrando-se no lugar de Alderiz, na freguesia de Pias", em Monção, distrito de Viana do Castelo.