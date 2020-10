Quatro casos de Covid-19 nos Bombeiros de Algueirão-Mem Martins

Quatro bombeiros de Algueirão–Mem Martins, concelho de Sintra, estão infetados com a Covid-19, confirmou ao CM o comandante da corporação, Joaquim Leonardo. Estes elementos encontram-se isolados em casa e assintomáticos.

"Já apurámos a origem da infeção, que ocorreu fora do quartel, e estamos a realizar testes aos restantes bombeiros que estiveram em contacto com dois dos infetados, uma vez que os outros dois não estiveram no quartel nos dias anteriores e no dia em que os resultados chegaram positivos", explicou Joaquim Leonardo.

De acordo com o comandante, a situação não está a colocar em causa a operacionalidade do corpo de bombeiros. "Está controlado. Temos equipas a trabalhar isoladas umas das outras, tal como fizemos durante a primeira vaga, em que também tivemos quatro bombeiros infetados", afirmou Joaquim Leonardo.