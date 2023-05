Quatro feridos em acidente entre dois carros em Ovar

Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros, na manhã desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Ovar.Uma criança, de seis anos, seguia com os avós numa das viaturas. Todos os envolvidos no acidente foram assistidos devido a sintomas de ansiedade.O alerta foi dado, cerca das 10h00, para os bombeiros de Ovar, para um acidente rodoviário, na rua nova da Madria.A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira e a Ambulância de Emergência Médica de Ovar também foram mobilizadas.A PSP de Ovar foi acionada e investiga as causas do acidente. As vítimas foram levadas para o hospital da Feira.