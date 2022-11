Colisão entre três carros faz um morto em Ovar

Uma mulher, com cerca de 70 anos, morreu, esta terça-feira, na sequência de uma colisão entre três carros, em Ovar.No mesmo acidente, um casal, com cerca de 70 anos, sofreu ferimentos ligeiros. As vítimas foram levadas, pela ambulância médica de Ovar, para o Hospital de Santa Maria da Feira. Uma quarta vítima recusou transporte para uma unidade hospitalar.O alerta foi dado, cerca, cerca das 16h30, para os Bombeiros de Ovar, para um acidente rodoviário, na avenida da Régua. O óbito foi dado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Santa Maria da Feira.O Departamento de investigação Criminal da PSP de Aveiro foi acionado para investigar as causas do violento acidente.O corpo foi levado para ao instituto de medicina legal de Aveiro.