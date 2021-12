Quatro pessoas ficaram feridas, ao final desta tarde de domingo, numa colisão entre dois carros, em S. João da Madeira.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para os bombeiros de S. João da Madeira, para um acidente rodoviário na avenida da Liberdade.As vítimas foram levadas pelos bombeiros locais para o hospital da Feira.A PSP de S. João da Madeira investiga as causas do acidente.Estiveram no local oito operacionais apoiados por quatro viaturas.