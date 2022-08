Uma colisão entre quatro carros, durante a tarde desta quarta-feira, na Avenida AEP, no Porto, provocou quatro feridos. O alerta foi dado às 14h27 e os Bombeiros Portuenses, com o apoio dos Bombeiros de São Mamede de Infesta e de uma ambulância do INEM, foram acionados para o local.

As quatro vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram hospitalizadas. Um quinto ferido foi apenas assistido no local.

No total, estiveram no acidente 8 operacionais apoiados por 4 veículos.