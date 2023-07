Quatro jovens detidos em flagrante delito por roubo no Estoril

Quatro jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos foram detidos em flagrante delito por roubo, na zona do Tamariz, Estoril, na madrugada desta sexta-feira, por volta das 01h35.A PSP interveio ao aperceber-se que duas pessoas estavam a ser assaltadas. Os suspeitos deram conta da presença dos polícias e tentaram fugir, a pé, por um túnel.Três dos assaltantes cessaram de imediato a fuga. O quarto suspeito continuou e, ao ser intercetado metros à frente, adotou uma posição de confronto físico, tentando desferir um murro na cara do polícia.Os indivíduos ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência, podendo vir a ser-lhes aplicadas medidas de coação.