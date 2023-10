Queda de árvore corta trânsito em rua de Monte Abraão em Queluz

A queda de uma árvore de grandes dimensões na estrada, numa rua de Monte Abraão, Sintra, está a levar ao corte do trânsito naquela zona.

Fonte dos bombeiros de Queluz, que se encontram no local desde as 16h30 com três viaturas e 11 bombeiros, disse ao CM que "o cedro caiu pelas 16h30, na rua da Cidade Desportiva, em Monte Abraão".

"Estão no local ainda a PSP e os serviços da câmara de Sintra, que procedem ao corte da árvore caída na faixa de rodagem, para que o trânsito seja reposto", acrescentou a mesma fonte.

Não há feridos nem danos materiais a registar.