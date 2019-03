Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de árvore mata homem de 60 anos em Arouca

Acidente aconteceu pelas 16h48. Óbito foi declarado no local.

Por Lusa | 19:13

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta segunda-feira na sequência da queda de uma árvore, em Arouca, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.



A mesma fonte indicou que o alerta para o acidente de trabalho, no lugar de Reguengo, freguesia de Chave, foi dado às 16h48, tendo o óbito sido declarado no local.



Além dos Bombeiros de Arouca, foram mobilizados para o local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arouca e a GNR.