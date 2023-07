Um homem caiu este domingo do Miradouro dos Capuchos, na Costa de Caparica, Almada, com uma altura estimada de 50 metros.



Segundo apurou o CM, a vítima está consciente e apresenta várias fraturas. Os bombeiros de Cacilhas estão a mobilizar 18 operacionais e 7 viaturas para o resgate. As autoridades pediram um meio aéreo para a extração de um politraumatizado, por se considerar melhor a remoção do ferido pelo ar.

Fonte da corporação disse ao CM que está no local a equipa de resgate em grande ângulo.