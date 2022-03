Dois trabalhadores morreram ao cair de grua de 40 metros na barragem do Fratel, em Nisa

Os dois trabalhadores - de 28 e 45 anos, integrados numa empresa subcontratada pela EDP - estavam dentro de um bailéu (espécie de andaime), suspenso numa grua a cerca de 40 metros de altura, quando a estrutura cedeu, perto das 11h00 desta segunda-feira, na Barragem do Fratel, em Nisa. Os operários caíram para o lado do ‘paredão’ com menos água e a tragédia foi confirmada por uma equipa médica do INEM ainda no fundo da barragem.









Só depois dos óbitos terem sido atestados é que os operacionais especializados em resgate de grande ângulo avançaram para a operação de remoção dos corpos, que se revelou “demorada” devido à sua elevada complexidade.

“As vítimas estavam junto à água e sempre visíveis. Foram projetadas do cesto. Após o resgate dos corpos, estes foram transportados para a morgue do Hospital de Portalegre”, disse Sílvia Félix, comandante dos Bombeiros Voluntários de Nisa.









Leia também Dois trabalhadores morrem após grua soltar-se e caírem em paredão de cimento da barragem do Fratel O trabalhador mais velho residia na Murtosa. José Ruela era casado e tinha um filho. Era ainda bastante dedicado ao rancho, que esta segunda-feira lamentou já a sua morte. Já o outro trabalhador era de nacionalidade brasileira.

Uma equipa de psicólogos foi mobilizada para prestar apoio a vários colegas das vítimas, que ficaram em choque após assistirem ao acidente. No local estiveram 24 operacionais, com nove viaturas, dos bombeiros de Nisa e de Gavião, do INEM e da GNR. A Autoridade para as Condições do Trabalho investiga o caso.