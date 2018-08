Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de parede mata operário

Trabalhador ficou soterrado e não resistiu aos ferimentos.

Por Ana Botto e Magali Pinto | 10:24

O alerta chegou aos bombeiros pelas 17h15 e quando as equipas chegaram ao local - um prédio em obras no cruzamento da avenida D. Carlos I com a calçada Marquês de Abrantes, em Lisboa - aperceberam-se de que uma das paredes interiores do edifício tinha caído, soterrando duas pessoas.



Um deles foi retirado com vida de imediato, tendo sofrido apenas algumas escoriações. O outro, um trabalhador com cerca de 60 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no local.



O comandante Pedro Patrício, do Regimento de Sapadores Bombeiros confirmou ao CM que a retirada do cadáver não foi imediata devido "à falta de condições de segurança".



Acrescentou que "o acidente foi provocado pelo desabamento de uma parede interior que atingiu as duas vítimas que trabalhavam na obra particular".



O ferido ligeiro foi imediatamente levado para o Hospital de São José, onde recebeu assistência. A chegada dos meios ao local foi rápida uma vez que as instalações do Regimento de Sapadores Bombeiros ficam a poucos metros.



Duas vias foram completamente cortadas ao trânsito para que os meios de socorro pudessem trabalhar. No local estiveram vários operacionais dos Bombeiros Sapadores, do INEM , PSP e Polícia Municipal.



A seguir aos trabalhos das equipas de socorro, os técnicos estiveram a fazer uma avaliação rigorosa à segurança da estrutura do edifício para não haver outros acidentes com trabalhadores da obra.