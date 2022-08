Queda de seis metros mata empreiteiro em Vila Nova de Famalicão

Um empresário da construção civil, de 59 anos, morreu esta sexta-feira de manhã, quando procedia a trabalhos de limpeza de um telhado numa moradia, em Seide S. Miguel, Vila Nova de Famalicão. José Nogueira sofreu uma queda de seis metros. Apesar do socorro rápido, não resistiu aos ferimentos. O funcionário que o acompanhava recebeu apoio psicológico.





O acidente aconteceu às 08h55, quando a vítima operava uma máquina de pressão de água, em cima do telhado da moradia. Por razões ainda por apurar, caiu desamparado.A Autoridade para as Condições do Trabalho foi ao local e abriu um inquérito.