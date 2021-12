Isabel Santareno, de 62 anos, estava a iniciar o dia de trabalho no edifício da biblioteca da Procuradoria-Geral da República, em Lisboa, quando, por razões ainda não apuradas, caiu no poço do elevador monta-cargas, no dia 23. A mulher morreu horas depois no hospital e esta quarta-feira o corpo ainda não havia sido sequer autopsiado, para desespero da família.