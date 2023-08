Queixa de jovens ambientalistas contra Portugal e outros países julgada em 27 setembro

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) vai apreciar em 27 de setembro uma queixa de seis jovens portugueses contra 33 países, incluindo Portugal, por falta de resposta às alterações climáticas e às emissões poluentes, anunciou esta quinta-feira o tribunal.

Segundo o TEDH, o pedido "Duarte Agostinho e outros contra Portugal e outros Estados" relaciona-se com as emissões poluentes de gases com efeito de estufa de 33 Estados-membros que, de acordo com os recorrentes, contribuem para o fenómeno do aquecimento global que resulta, entre outras coisas, em ondas de calor que afetam as suas condições de vida e a sua saúde.

Exigem, por isso, aos Estados visados, ações imediatas e radicais para restaurar a saúde pública e enfrentar a crise climática.