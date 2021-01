A queixa de um trabalhador agrícola português que se envolveu numa luta com um colega na zona de Alicante, em Espanha, levou a Guardia Civil à detenção do casal de patrões dos dois homens, por suspeitas de escravatura.





A primeira intervenção ocorreu há cerca de um mês. A Guardia Civil tomou conta da ocorrência de agressões e começou a investigar, acabando por desvendar uma realidade de exploração laboral. Nove trabalhadores, incluindo vários portugueses, eram forçados a trabalhar todos os dias da semana. Recebiam em dinheiro, apenas o suficiente para as necessidades básicas, e ficaram sem documentos logo desde o início do trabalho na exploração agrícola do casal.