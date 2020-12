As queixas de falta de dinheiro do padre António Teixeira intrigaram os fiéis da paróquia de Carcavelos, cujas doações eram elevadas, revelou ontem António Leitão, ex-membro do Conselho Económico da paróquia.



"As viagens do padre a Londres e Nova Iorque também geraram mal-estar. E, quando ele saiu, em 2015, a paróquia passou a dar lucro", disse Leitão no julgamento do padre, acusado de desviar mais de 400 mil euros e de vender arte sacra também da paróquia de Santo Condestável, em Lisboa.

