Quem vai a julgamento na Operação Marquês? Veja aqui a lista de 22 arguidos e os crimes em causa

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decidiu esta quinta-feira levar a julgamento 22 arguidos, por 118 crimes, no âmbito do processo Operação Marquês que tem como principal arguido o antigo primeiro-ministro José Sócrates.De acordo com a súmula do acórdão do TRL, com mais de 680 páginas e que deu parcialmente razão ao recurso do Ministério Público contra a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, proferida há cerca de três anos, dos 22 arguidos quatro são empresas, tendo Bárbara Vara, filha do antigo ministro Armando Vara e também arguido, sido a única das acusadas a ser ilibada na decisão divulgada esta quinta-feira.13 crimes de branqueamento de capitais6 crimes de fraude fiscalTOTAL: 22 crimes