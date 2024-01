José Sócrates será julgado por três crimes de corrupção, 13 de branqueamento de capitais e seis de fraude fiscal

José Sócrates vai ser julgado por três crimes de corrupção, 13 de branqueamento de capitais e seis de crime de fraude fiscal.



A decisão histórica do Tribunal da Relação sobre a Operação Marquês demorou a ser revelada devido a um erro com o carregamento na plataforma CITIUS. O problema informático, sabe o CM, foi, entretanto, ultrapassado.



CM sabe que foi chamado um técnico por parte do Ministério da Justiça para resolver o problema na plataforma onde foi descarregado o ficheiro. A decisão histórica confirma que Sócrates será julgado por corrupção.



O CITIUS é a aplicação de gestão de processos usada nos tribunais portugueses e é, diariamente, consultada por muitos profissionais de Justiça.



Em abril de 2021, Ivo Rosa deixou cair quase toda a acusação da ‘Operação Marquês’. Em causa neste recurso estava o arquivamento na decisão instrutória de 172 dos 189 crimes que constavam da acusação original do Ministério Público.

