Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Radares móveis apanham 400 mil condutores

Números registados entre julho de 2017 e o passado mês de maio.

Por João Tavares | 09:18

São 30 os radares móveis espalhados em pontos críticos do País, estão devidamente identificados com um sinal rodoviário mas, mesmo assim, pouco mais de 400 mil condutores foram apanhados em excesso de velocidade entre julho de 2017 e maio passado.



Segundo os dados divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária à agência Lusa, do total de infrações 204 mil foram leves e 189 mil graves. Pouco mais de sete mil foram infrações muito graves.



Estes radares fazem parte do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) e o primeiro equipamento estreou-se a 6 de julho de 2016, na A5 (Lisboa-Cascais). Só um ano depois, porém, ficaram a funcionar no seu pleno.



Os equipamentos são mudados rotativamente por um total de 50 pontos estratégicos. Segundo a ANSR, o balanço tem sido "muito positivo", devido ao "contributo que tem tido para a segurança rodoviária".



Este ano – até 15 de julho – morreram 244 pessoas na estrada.