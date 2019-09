Rapaz de 16 anos viola menina de 14 e partilha imagens de crime sexual

O rapaz de 16 anos suspeito de ter violado uma colega de 14 à porta da escola de ambos, em Braga, enviou a um grupo de amigos fotografias e um vídeo onde a menina aparece despida e ensanguentada, após o ato sexual.Segundo o jovem, o sexo foi consentido. A menor assegura que foi violada.O suspeito, ouvido pela PJ de Braga e constituído arguido no próprio dia, foi libertado por decisão do Ministério Público. Assumiu as fotografias e a partilha com um grupo restrito para "provar" que tinha consumado o ato com a menina, que era virgem.Está indiciado pelo crime de pornografia de menores e ato sexual com adolescente. A denúncia foi feita pela menina a uma professora, segunda-feira, quando chegou atrasada. Contou que tinha sido violada.