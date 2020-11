Um jovem, de 18 anos, morreu esta segunda-feira de manhã esmagado num acidente de trabalho quando estava a descarregar um carro de cima de um reboque na zona industrial da Adua, em Montemor-o-Novo.





Segundo fonte da GNR, a vítima “ficou debaixo do veículo que estava a ser retirado do reboque”. O óbito foi declarado no local, tendo o corpo sido transportado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de Évora.