Terá sido uma zanga fútil, relacionada com o tráfico e consumo de drogas, pelo qual todos os intervenientes estavam já referenciados, a levar Carlos, de 22 anos, a matar à facada Silvano José Francisco, de 29, esta terça-feira de madrugada. Os dois estavam com o irmão do homicida e dois amigos da vítima mortal em casa dos primeiros, em Marinhais. Silvano, que era DJ e rapper, ainda foi levado pelos amigos para casa, na Glória do ...