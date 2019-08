Rapper inglês baleado na perna em moradia de luxo apenas para assustar

Os contornos estranhos em que o rapper inglês Mist, de 27 anos, foi baleado numa moradia de luxo, em Almancil, levam as autoridades a acreditar que o ataque tenha acontecido para "assustar" ou "dar um aviso" ao músico ou a alguém que estava com ele nas férias e a, praticamente, excluir o roubo como motivo do crime.O rapper (cantor do género musical rap) encontrava-se de férias no Algarve depois de, no início do mês, ter dado um espetáculo num festival de música que decorreu na praia da Rocha, em Portimão.O músico estava com amigos numa moradia de luxo na rua Sacadura Cabral, em Almancil, quando foi baleado numa perna, cerca das 22h00 de terça-feira, depois de dois homens de cara tapada terem invadido a habitação de luxo. Na moradia encontrava-se, além do rapper, um casal inglês e mais três amigos portugueses. Os dois agressores, segundo o grupo, falavam em inglês e estavam armados.Mist, natural de Birmingham e cujo verdadeiro nome é Rhys Thomas Sylvester, foi levado pelos amigos numa viatura particular Mercedes para o Hospital de Faro. Recebeu tratamento e de manhã já tinha tido alta. Foi o próprio hospital que avisou as autoridades, nomeadamente a PSP, que depois contactou a GNR, a qual, por sua vez, alertou a Polícia Judiciária.O facto de o grupo não ter pedido socorro nem ter alertado as autoridades deixa dúvidas aos investigadores. Segundo oapurou, a habitação não foi remexida e no seu interior foi encontrado haxixe.O trabalho das autoridades prolongou-se pela noite fora e continuou ainda durante o dia desta quarta-feira, com a PJ a proceder à recolha de indícios, nomeadamente impressões digitais, na vivenda. Segundo oapurou, o rapper terá regressado esta quarta-feira ao Reino Unido, bem como os seus amigos ingleses.