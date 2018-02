Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapta e espanca namorada em casa

PSP libertou vítima após passar dois dias a ser espancada.

Por Magali Pinto | 08:56

Ao longo de dois dias uma jovem sofreu maus-tratos e agressões às mãos do próprio namorado, que a fechou em casa, nas Avenidas Novas, em Lisboa. Foram os pais da vítima que estranharam a ausência da rapariga e alertaram as autoridades. A PSP mobilizou-se de imediato para a casa do raptor e deteve-o em flagrante. O caso aconteceu no passado sábado.



A vítima estava ferida, sobretudo na zona do rosto, apresentando ferimentos muito graves. O agressor de 26 anos foi levado a juiz que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa - vai ter de aguardar julgamento em prisão preventiva.



Já a vítima foi levada ao hospital para receber tratamento. Sobre este caso grave, a PSP refere que "os elementos policiais, após análise do local e comunicação com o suspeito, conseguiram que o mesmo abrisse a porta mas utilizando a vítima como escudo. Nesta altura foi possível constatar que esta apresentava graves lesões visíveis na face, o que motivou os polícias a agirem de imediato, retirando a vítima do interior da habitação", esclarece a Polícia.



Segundo o Correio da Manhã apurou, o agressor não tem antecedentes criminais, estando ainda por apurar os motivos para o ato tresloucado. O jovem foi a juiz indiciado por crimes graves como violência doméstica, sequestro e homicídio na forma tentada.



Tendo em conta este rol de crimes violentos, o processo passou para a alçada da Polícia Judiciária de Lisboa que vai continuar com a investigação do caso.