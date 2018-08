Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raspa e ganha 10 mil euros no primeiro dia de férias

Prémio numa aposta de um euro de uma série de cinco do mesmo valor. Saiu à primeira.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

Uma cliente habitual do Quiosque Cuca, em Guimarães, foi bafejada pela sorte. A mulher ganhou um prémio de 10 mil euros numa raspadinha de um euro.



"A senhora vem sempre apostar nas raspadinhas aos sábados de manhã. Desta vez, comprou cinco, do mesmo jogo, e os 10 mil euros saíram-lhe logo na primeira que raspou" disse, ao Correio da Manhã, Carlos Pinto, dono do estabelecimento.



A apostadora mora em Guimarães e é funcionária de uma empresa do ramo têxtil. Aufere o salário mínimo e o dinheiro não podia ter vindo em melhor altura. Carlos Pinto mostrou a sua alegria por ver uma cliente ganhar um prémio avultado.



"É merecido, saiu mesmo a quem mais precisava dele" revelou o homem, visivelmente satisfeito. O dinheiro até já tem destino inicial decidido. "A cliente ficou muito contente, não só pelas razões óbvias, mas também porque ganhou o prémio, curiosamente, no primeiro dia das férias e o dinheiro vai dar um jeito muito grande" contou Carlos Pinto.



Porém, os dez mil euros não vão ser utilizados nesse descanso. "A família da senhora vai ter um casamento nos próximos dias, vai casar um filho. Confidenciou-nos que agora já pode ajudar a custear a boda e, também por isso, está muito feliz por ter ganho o dinheiro" afirmou o proprietário.



O Quiosque Cuca está localizado no centro da cidade e não é a primeira vez que atribuí prémios valiosos. No mês passado, em julho, Carlos Pinto vendeu uma raspadinha Pé de Meia que rendeu um prémio de 12 mil euros ao apostador.



"Ficamos sempre felizes quando saem bons prémios aos nossos clientes" afirmou Carlos Pinto.