Ganha 30 mil euros com raspadinha

Vencedor é cliente habitual e gasta todos os dias entre 10 a 15 euros em papelaria de Faro.

Um homem ganhou esta segunda-feira um prémio de 30 mil euros após ter comprado uma raspadinha numa papelaria em Faro. Foi o maior prémio que aquele estabelecimento alguma vez deu.



"O cliente que ganhou o prémio, que quer manter o anonimato, é regular no estabelecimento e gasta todos os dias entre 10 a 15 euros em raspadinhas. Desta vez ganhou o prémio com uma raspadinha de 3 euros", disse, ao CM, Joaquim Lima, proprietário da papelaria Cercado da Atalaia, referindo que o mesmo cliente já tinha ganho "vários prémios de 100 euros e um de 500".



A papelaria tem dado prémios com regularidade, mas este foi mesmo o maior. "Em 2015 já tínhamos dado um prémio de 20 mil euros também numa raspadinha", lembra Joaquim Lima.