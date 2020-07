Militar falha lançamento de drone em Santa Margarida apesar da solene voz de comando

Um vídeo gravado esta semana no Campo Militar de Santa Margarida começou a circular esta quinta-feira entre oficiais superiores do Exército, Marinha e Força Aérea.Nas imagens, um soldado faz uma demonstração do Raven, um drone que equipa várias unidades do Exército, inclusive na República Centro-Africana, e cujo projeto (12 sistemas com 36 aparelhos) custou 5,8 milhões de euros.Uma voz treinada descreve o drone enquanto o militar o lança. Ou melhor, tenta lançar. O drone caiu a pique e desmontou-se, o que é esperado e propositado neste modelo para permitir aterragens em quaisquer terrenos ou circunstâncias.