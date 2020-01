Reação química obriga a evacuar laboratório do Hospital SAMS em Lisboa

hospital do

, nos Olivais, em Lisboa.Segundo o que oapurou junto de fonte hospitalar, uma mistura de produtos durante a realização de trabalhos num dos laboratórios do hospital provocou uma reação química. Por sua vez, esta provocou fumo que ativou os alarmes de incêndio.As pessoas que trabalhavam no laboratório em questão, e também as que estavam nos gabinetes mais próximos, foram retiradas do espaço.O alerta foi dado às 12h23. Foram mobilizados para o local mais de 20 operacionais, apoiados por oito viaturas, dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e da Proteção Civil.Foi também acionada uma Unidade de Controlo do Ambiente apenas por uma questão de protocolo.Em atualização