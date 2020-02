Rebentamento de pneu provoca despiste na A1

Um motociclista ficou ferido, ao início da noite desta segunda-feira, na A1, junto ao nó dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia.



O despiste aconteceu, ao que tudo indica, depois do pneu de um camião que circulava no mesmo sentido ter rebentado, tendo o homem perdido o controlo da mota.







O ferido foi transportado para o hospital de Vila Nova de Gaia, com ferimentos ligeiros.



O trânsito esteve condicionado.