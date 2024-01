Um recluso do pavilhão A da cadeia de Vale de Judeus agrediu dois guardas, na quarta-feira, durante uma análise à urina. As vítimas receberam assistência médica, mas continuam ao serviço. O recluso, sabe o CM, foi submetido a análise de urina para despistagem de consumo de drogas. Quando os guardas perceberam que colocou água na amostra que era para análise, advertiram-no. Foram agredidos a murro nas costas e num braço. O recluso terá agido com violência para evitar a transferência de pavilhão dentro da cadeia, com medo de represálias devido a dívidas.