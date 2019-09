Um vídeo mostrado por um recluso da cadeia de Izeda, em Bragança, no perfil pessoal da rede social Facebook, no qual exibia uma tatuagem num braço, levou os agentes da guarda prisional daquele estabelecimento a fazer, ao final da noite de domingo, uma rusga à camarata onde o dito recluso se encontrava. Além de telemóveis, foi apreendida a máquina de tatuar.sabe que o detido, que cumpre uma pena longa no Estabelecimento Prisional de Izeda, tinha sido apanhado, há cerca de três meses, na posse de um telemóvel na cela onde se encontrava. Apesar do castigo disciplinar cumprido, voltou novamente a arranjar um telefone e a, ocasionalmente, fazer vídeos para colocar nos perfis que mantém nas redes sociais.Na semana passada, apurou o, os guardas prisionais da cadeia de Izeda aperceberam-se de mais um vídeo deste recluso. Desta vez, o homem mostrava uma tatuagem que tinha acabado de fazer num dos braços.Foi então preparada uma rusga à camarata onde o detido se encontrava, que foi concretizada ao final da noite de domingo. Vários guardas revistaram os cinco reclusos que ali se encontravam e apreenderam três telemóveis, dois carregadores e ainda a máquina de tatuagens usada pelo recluso suspeito e por outros da mesma camarata.A direção do Estabelecimento Prisional de Izeda abriu um inquérito a este caso, para apurar sobretudo as circunstâncias em que os telemóveis e a máquina de tatuagens foram introduzidos na cadeia.