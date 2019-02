Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reconstrução de casas em Monchique espera por orçamentos

Intervenções mais simples podem começar em breve após transferências de dinheiro.

Por Rui Pando Gomes | 09:00

O arranque da reconstrução das primeiras casas destruídas pelo fogo, em Monchique, em agosto do ano passado, está dependente da entrega de orçamentos e projetos para a realização das obras. As intervenções mais simples, ao que o CM apurou, podem começar em breve.



A lista de vítimas que precisam de apoio do Estado para reerguer as suas casas, por terem nelas a sua morada principal, passou de 61 para 52. No entanto, alguns dos lesados ainda vão sair desta lista, porque as seguradoras vão assegurar o pagamentos dos prejuízos.



Os processos estão a ser conduzidos pela Câmara de Monchique e após a entrega dos orçamentos para as obras estes serão enviados para o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, que poderá começar a fazer as transferências do dinheiro.



A lista das casas de primeira habitação afetadas foi elaborada com a colaboração das juntas de freguesia. O CM sabe que houve algumas que foram excluídas, porque se apresentavam como primeira habitação e não o eram, e outras porque as pessoas não apresentaram os documentos necessários.



Em relação aos prejuízos nas áreas florestais, o presidente da Câmara de Monchique, Rui André, pediu ontem ao Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural para que seja prorrogado o prazo de apresentação das candidaturas para o restabelecimento da floresta afetada, no âmbito do programa PDR 2020, que estão abertas até dia 28.



A autarquia quer criar um gabinete técnico para prestar ajuda aos proprietários, em conjunto com a Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio.