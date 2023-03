Três mulheres carteiristas entre os 35 e os 41 anos, referenciadas pela PSP de Lisboa desde 2014, voltaram a ser detidas na Baixa da capital. A denúncia dos crimes surgiu no grupo da rede social Facebook ‘Pickpocket in Lisbon’ (carteiristas em Lisboa).As detenções ocorreram na última segunda-feira, na Praça D. Pedro IV. O trio furtou a carteira da mochila de uma turista, com dinheiro e documentos. Um juiz soltou-as com apresentações e proibições de frequentar a Baixa.