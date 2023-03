Um casal estrangeiro, de 24 e 30 anos, foi detido em

flagrante pela PSP na Baixa de Lisboa por furto. As detenções ocorreram na quarta-feira. O casal integrava um grupo de carteiristas já referenciado desde 2020. Foram os dois apanhados na Calçada do Conde de Penafiel, após terem furtado a carteira com dinheiro e documentos a uma turista inglesa. A mulher, segundo a PSP, já tinha sido presa em setembro de 2022 por crime semelhante. Ficou em prisão preventiva e o homem com apresentações regulares.