'Macaco' já chegou ao tribunal para conhecer medidas de coação

Para Fernado Saul e Tiago Aguiar, funcionários do FC Porto, foi pedida a proibição de contactos com ofendidos e arguidos.



O MP pede para Vítor Oliveira, conhecido como 'Aleixo', e para Vítor Bruno Oliveira, filho de 'Aleixo', apresentações periódicas às autoridades e a proibição de entrada em estádios e afastamento dos 'Super Dragões'.



Para José Pereira foi pedida a proibição de contactos com ofendidos e arguidos e apresentações periódicas às autoridades.

As medidas de coação para 'Macaco', Fernando Madureira e os restantes 11 detidos no âmbito da 'Operação Pretoriano' serão conhecidas esta quarta-feira no Tribunal de Instrução Criminal no Porto.A leitura da decisão está marcada para as 16h00.Esta terça-feira, o Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para Fernando Madureira e Hugo Polaco , elemento da claque dos 'Super Dragões'.Já a respeito de Sandra Madureira, o MP pede a interdição em recintos desportivos, apresentações periódicas às autoridades e afastamento de cargos ligados aos 'Super Dragões'.Em atualização