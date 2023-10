Um reformado do Exército, de 69 anos, foi detido pela PSP na segunda-feira à tarde, no Pendão, Sintra, após ter atirado uma granada de instrução, desativada, contra a mulher, de 60. O ataque ocorreu na presença da neta, de 12 anos, que relatou às autoridades que o avô bebeu lixívia após a agressão, o que levou a que fosse hospitalizado.





Foi a companheira do ex-militar a relatar à PSP o contexto do ataque. A mulher contou que o marido foi violento após esta ter chegado a casa. Perguntou-lhe onde tinha estado, aparentando estar alcoolizado. Momentos depois chegou à cozinha e a mulher afirmou ter ouvido um pequeno barulho (a retirada da cavilha de segurança de uma granada de instrução), sentindo o corpo do objeto a bater-lhe nas pernas. A mulher do ex-militar afirma ter temido pela própria vida, fugindo para as escadas do prédio, de onde chamou a PSP.