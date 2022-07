A Justiça portuguesa admite que não sabe onde está o empresário alemão Matthias Schmelz, conhecido como "Rei dos Aspiradores". No entanto, o Investigação CM descobriu-o no Dubai.



Schmelz fugiu do País em 2019 quando estava a ser investigado por participar em orgias milionárias com menores.



O Investigação CM encontrou e falou, em exclusivo, com as duas denunciantes que puseram Schmelz no radar da Polícia Judiciária.









Ver comentários