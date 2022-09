Se não for um recorde, andará perto. O mecânico Vítor Macedo, de 30 anos, conhecido pela alcunha de ‘Rei dos Catalisadores’, foi detido pela sétima vez no curto espaço de quatro meses.



A última detenção ocorreu na segunda-feira, no Bairro da Pasteleira, na cidade do Porto. A patrulha da PSP apercebeu-se da presença de Vítor, na companhia de outro homem, sensivelmente da mesma idade.









