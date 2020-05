Relato confirma tortura a ucraniano no Aeroporto de Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A investigação da PJ ao homicídio de um ucraniano às mãos de três inspetores do SEF aponta para um verdadeiro caso de tortura. Ihor Homenyuk morreu no dia 12 de março, pelas 18h40, de acordo com a certidão de óbito. Esteve manietado numa sala do Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa desde as 08h30, altura em que os três elementos do SEF entraram no espaço e o espancaram. Mas de acordo ...