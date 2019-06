Relatório arrasa comportamento do Exército em Tancos

Um Exército que deixa os paióis ao abandono durante mais de uma década, que não faz rondas de segurança, e que quando deteta o roubo das armas não sabe como, nem quando, nem quem cometeu o crime, é o retrato que consta no relatório preliminar da comissão de inquérito ao furto de material de guerra de Tancos, que foi esta sexta-feira apresentado no Parlamento pelo relator, o deputado Ricardo Bexiga (PS).Os equipamentos dos paióis foram-se "degradando ao longo de mais de uma década" sem que, até 2016, "se tivessem tomado medidas no seio da estrutura do Exército".Mais, nos dias a seguir ao furto, que ocorreu a 28 de junho de 2017, o Exército "não conseguiu identificar o período e a forma em que se verificou a intrusão" no perímetro de Tancos, e entre as 18h30 do dia 27 de junho de 2017 e as 16h30 do dia seguinte "não foi efetuada qualquer ronda, nem no interior" dos paióis, nem no perímetro.O deputado diz que o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, não teve conhecimento da forma como a PJ Militar recuperou as armas.Para o CDS/PP existiu uma responsabilidade política de Azeredo Lopes e António Costa.