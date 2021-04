Resgatada tartaruga leopardo africana em Pedrógão Grande. Veja as imagens

O Núcleo de Proteção do Ambiente (NPA) de Pombal resgatou, esta segunda-feira, uma tartaruga leopardo africana que se encontrava a vaguear na via pública na localidade de Vila Facaia, no concelho de Pedrogão Grande.

Através do alerta de um popular, os elementos do NPA deslocaram-se ao local e recolheram uma tartaruga leopardo africana, denominada Stigmochelys pardalis, com 40 centímetros de comprimento e dez quilos de peso, sendo esta uma espécie protegida ao abrigo da Convenção do Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES).

A tartaruga foi entregue no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) do Centro, na Mata do Choupal, em Coimbra, pode ler-se no comunicado da GNR.