A Estação Salva-vidas do Funchal resgatou, durante a noite de domingo, três tripulantes de um veleiro com bandeira alemã, que se encontrava à deriva a cerca de 15km a sudoeste do Funchal, na ilha da Madeira, devido a uma avaria.Ao chegarem à embarcação, os elementos salva-vidas verificaram que os três tripulantes se encontravam bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica.O veleiro foi, posteriormente, rebocado até ao Porto do Funchal.O alerta foi dado às 21h24.