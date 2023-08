Residente em Lisboa, onde trabalha num call center, um homem, de 38 anos, aproveitava as férias na zona de Mangualde, onde tem casa, para atear incêndios florestais. Em causa estão três fogos que deflagraram próximo da aldeia de Quintela em dias consecutivos no início do mês, mas a Polícia Judiciária do Centro, que o deteve em conjunto com a GNR de Mangualde, acredita que será responsável por diversos fogos na zona. Sentia prazer em ver as chamas e o aparato durante o combate, terá admitido. Os incêndios eram ateados junto a caminhos, em áreas florestais e confinantes com zonas urbanas.