A queda de uma árvore de grande porte na rua do Professor Rocha Pereira, no Porto, danificou vários carros que estavam estacionados nas proximidades.



O alerta foi dado pelas 17h15 e o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto foi acionado para o local. Ao que o CM apurou, não há feridos a registar.

Nas redes sociais foram publicadas imagens que mostram o estado em que ficaram as viaturas.