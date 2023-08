Uma árvore de grande porta caiu, esta tarde de quinta feira, no Porto, e atingiu uma viatura que estava estacionada.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para o Batalhão de Sapadores do Porto, para a queda de uma árvore, na rua São João de Brito, em Ramalde. Não há registo de feridos.Os serviços de Proteção Civil do Porto e a PSP também foram acionados.O trânsito ficou condicionado durante cerca de uma hora.